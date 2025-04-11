NYT: Пезешкиан попросил Хаменеи смягчить позицию по переговорам с Вашингтоном

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Президент Ирана Масуд Пезешкиан во время совещания высокопоставленных чиновников с верховным лидером страны аятоллой Али Хаменеи просил того смягчить позицию в отношении переговоров с США. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The New York Times.

По данным издания, после длившейся несколько часов встречи верховный лидер прислушался к просьбе президента и дал свое согласие на переговоры Ирана и США, сначала через посредников, и если результат устроит Тегеран, то затем и прямые. Вместе с тем, как отмечается, Хаменеи поставил ряд условий для проведения диалога. В частности, он разрешил обсуждение ядерной программы Ирана, в том числе и идеи мониторинговых механизмов, вместе с тем подчеркнул, что ракетная программа Тегерана является частью системы обороны страны и обсуждению не подлежит.

Ожидается, что в Омане 12 апреля состоится первый раунд консультаций между делегациями Ирана и США. Основными переговорщиками выступят глава МИД исламской республики Аббас Арагчи и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф. Согласно заявлениям иранской стороны, переговоры будут вестись при посредничестве Маската.