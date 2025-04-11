Путин отметил, что за последние пять лет построено 49 кораблей ВМФ

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В России за последние пять лет построено 49 кораблей различных классов Военно-морского флота. На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по развитию ВМФ.

"На российских верфях от Калининграда до Владивостока ведется серийное производство надводных кораблей и новых подводных ракетоносцев. В том числе новейших проектов "Борей А" и "Ясень-М". На эти цели выделены значительные средства. За последние пять лет построено 49 кораблей различных классов", - указал российский лидер.

Он также отметил, что в период с 2020 года в России введены в эксплуатацию четыре стратегические подлодки проекта "Борей А" и четыре многоцелевые подлодки проекта "Ясень-М".