В реестр иноагентов включили экс-министра иностранных дел Козырева

В реестр иностранных агентов внесены экс-министр иностранных дел РФ (1990-1996) Андрей Козырев и литературовед Николай Эппле. Об этом сообщается на сайте Минюста РФ.

"А. В. Козырев распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил РФ. Выступал против специальной военной операции на Украине. Взаимодействует с иностранными площадками, проживает за пределами РФ", - следует из сообщения.

Согласно данным Минюста, проживающий за пределами России Эппле распространял материалы иноагентов и выступал против проведения СВО на Украине.

Козырев занимал пост министра иностранных дел РСФСР с 11 октября 1990 г. (с 25 декабря 1991 г. - РФ) по 5 января 1996 г., а также был членом Совета безопасности РФ - с 1992 по 1996 гг. Сейчас постоянно проживает в г. Майями (штат Флорида, США).

Эппле окончил отделение историко-филологического факультета РГГУ и аспирантуру Института философии РАН. Переводил произведения Клайва Стейплза Льюиса и Гилберта Кита Честертона. Является автором книги "Неудобное прошлое".