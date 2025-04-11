Сийярто констатировал провал политики ЕС в отношении Украины

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Политическая стратегия Европейского союза по Украине завершилась провалом, и Брюссель сегодня выступает за продолжение войны. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в кулуарах Антальского дипломатического форума.

"Политическая стратегия, которую Евросоюз проводил в течение последних трех лет, полностью провалилась, что нанесло существенный вред европейской экономике, европейскому народу. И я вижу, что эти европейские лидеры хотели бы продлить время, необходимое для того, чтобы расплатиться за последствия своей очень плохой стратегии. Поэтому теперь они скорее заинтересованы в продолжении войны, чем в заключении мира", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы, венгры, заинтересованы в мире. Все за пределами Европы заинтересованы в нем. США заинтересованы, и только западные европейцы и бразильцы выступают за продолжение войны. Мы вели переговоры с Россией в течение последних трех лет по важным вопросам, и я думаю, что сохранение каналов связи открытыми является очень важным предварительным условием для мира. Но сегодня Брюссель не пойдет на контакты с Москвой", - полагает министр.