Путин заявил, что системы морской разведки РФ должны быть тесно интегрированы

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Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости интегрировать разведывательные системы Военно-морского флота (ВМФ) РФ в единый контур.

"Все разведывательные системы, действующие в воздухе, под водой, на морской поверхности, должны быть тесно интегрированы в единый разведывательно-ударный контур", - подчеркнул он в ходе совещания по вопросам развития ВМФ.

Глава государства отметил, что "именно передовые технологические решения, сбалансированное развитие флота на всех стратегических направления" позволят Российской Федерации эффективно решать задачи в сфере обеспечения безопасности, обороны и защиты интересов страны в мировом океане "в условиях глобальных геополитических и технологических изменений".