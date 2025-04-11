Эрдоган считает варварством действия Израиля в секторе Газа

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Израиль является террористическим государством, а совершаемые им преступления в секторе Газа - это варварство. С таким заявлением на открытии Антальского дипломатического форума выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Разве законное государство будет действовать подобным образом, даже во время войны? Что это, если не бандитизм и варварство? Разве это не называется государственным терроризмом? Израиль - это террористическое государство. Другого названия нет", - подчеркнул он.