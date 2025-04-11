Путин: доля современной техники в стратегических ядерных силах доведена до 100%

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Стратегические ядерные силы служат гарантией безопасности Российской Федерации, доля современной техники доведена до 100%. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию Военно-морского флота.

"Разумеется, одна из приоритетных задач - это укрепление флота в ключевом его сегменте - в стратегических и ядерных силах, которые служат важнейшей гарантией безопасности России и сохранения глобального баланса", - подчеркнул он.

"В этой связи, безусловно, хочу обратить внимание, что нынешняя доля современных образцов вооружений и техники в морских стратегических ядерных силах в России составляет уже 100%", - указал глава государства.

Он отметил, что этот показатель нужно удерживать и дальше. "Наряду с этим следует наращивать серийный выпуск современных кораблей различного класса", - сказал Путин, добавив, что такие суда должны быть оснащены передовой техникой, включая высокоточное и гиперзвуковое оружие и роботизированные комплексы, обладать новыми системами управления, разведки, связи, радиолокации, гидроакустики и навигации.

Президент напомнил о многоцелевой подлодке "Пермь", ставшей первой подлодкой, на вооружении которой стоят гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон". "Это оружие, которое может выполнять задачи стратегического характера", - заключил российский лидер.