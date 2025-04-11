Ульянов оценил как маловероятное прямое столкновение России с ЕС и НАТО

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Прямое военное столкновение России с Евросоюзом и НАТО маловероятно, Западу с его нынешними возможностями это "совсем не с руки". Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Я думаю, что пока это все-таки опасения. Сказать, что какое-то столкновение с Евросоюзом - даже не с НАТО, поскольку американцы явно не настроены вступать в военную конфронтацию, - никаких признаков этого не наблюдается. Вступать в столкновение с нами ЕС вовсе не с руки, у него для этого нет соответствующих возможностей, прежде всего, у них нет политической воли", - указал дипломат.