Песков допустил беседу Путина и Трампа после встречи с Уиткоффом

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что после встречи главы российского государства Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа теоретически возможен новый телефонный разговор Путина с американским лидером Дональдом Трампом.

"Теоретически возможен, то ли да, то ли нет", - сказал представитель Кремля при общении с журналистами.

Ранее Песков информировал о том, что встреча Путина и Уиткоффа еще продолжается.