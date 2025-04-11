Во Флориде три человека погибли в результате падения небольшого самолета

Не менее трех человек погибли в результате авиакатастрофы в штате Флорида. Об этом информировал телеканал АВС News.

Сообщается, что небольшой самолет Cessna 310R упал на одну из автодорог города Бока-Ратон. Все находившиеся на борту воздушного судна погибли. Водитель одного из автомобилей пострадал.

Причины катастрофы не называются. По данным канала, самолет следовал из Бока-Ратона в международный аэропорт города Таллахасси на севере Флориды.