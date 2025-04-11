Белый дом подтвердил открытость Трампа для торговой сделки с Китаем

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Президент США Дональд Трамп открыт для заключения торговой сделки с КНР. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в ходе регулярного брифинга для журналистов.

"Президент очень ясно дал понять, что он открыт для сделки с Китаем", - сказала Ливитт, добавив, что "он настроен оптимистично", имея в виду Трампа и перспективы достижения Вашингтоном и Пекином договоренности по торговле. "Если Китай продолжит принимать ответные меры, это не будет хорошо для Китая", - отметила официальный представитель американского лидера.

Вместе с тем, по ее словам, американская ставка таможенной пошлины в отношении КНР "остается там же, где была 10 апреля - на уровне 145%". Трамп намерен "бить в ответ сильнее", если другие государства пойдут по пути введения встречных таможенных пошлин на поставки из США, подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

Трамп объявил 2 апреля о применении импортных пошлин в отношении продукции из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля.

Вместе с тем президент США 9 апреля заявил, что на 90 дней приостанавливает повышение пошлин в отношении 75 стран, которые проявили готовность к переговорам. В отношении них будут действовать импортные тарифы в размере 10%.

Китай симметрично ответил на повышение США таможенных пошлин. Ранее глава МИД КНР Ван И подчеркнул, что Соединенные Штаты "повсюду размахивают своей "тарифной дубинкой", и "открыто игнорируют многостороннюю торговую систему и установленные правила - международное сообщество не может этого допустить".