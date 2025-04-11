Уиткофф заявил о готовности США идти на компромиссы в переговорах с Ираном

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США открыты к тому, чтобы идти на компромисс в переговорах с иранским руководством. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, пишет газета The Wall Street Journal.

"Наша стартовая позиция заключается в демонтаже иранской ядерной программы. Это наша позиция на сегодня. Но это не означает, что мы не сможем найти другие пути добиться компромисса между двумя странами", - указал он.

Спецпосланник американского лидера отметил, что "красной линией" для Соединенных Штатов является "превращение в оружие ядерного потенциала" Ирана. Он также заявил, что предстоящая встреча с иранскими представителями будет ориентирована на "укрепление доверия". "Встреча будет направлена на разговор о том, почему нам важно заключить сделку, а не о конкретных положениях соглашения", - пояснил Уиткофф.

Ожидается, что 12 апреля в Омане состоится встреча представителей США и Ирана, на которой планируется обсудить параметры урегулирования ситуации вокруг иранской ядерной программы. По утверждению Белого дома, переговоры будут вестись напрямую, по утверждению Тегерана - через посредников. Американскую делегацию возглавит спецпосланник президента Стивен Уиткофф, иранскую - глава МИД Аббас Арагчи.