Карни заявил, что Канада начнет переговоры с США по тарифам в мае

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Правительство Канады в начале мая начнет предметные переговоры по тарифам с администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил канадский премьер-министр Марк Карни в беседе с журналистами.

"Мы пересмотрели наш ответ на эти тарифы и нашу основную стратегию ответных действий, чтобы гарантировать, что следующее правительство, какое бы ни выбрали канадцы, было бы в наилучшей возможной позиции для переговоров с США, которые, как мы с президентом Трампом условились, начнутся в начала мая", - сказал он.

Ранее Карни заявлял, что такие переговоры начнутся "буквально на следующий день после выборов". Досрочные парламентские выборы в Канаде намечены на 28 апреля.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля заявил, что его страна введет минимальную ставку таможенных пошлин на импортные товары в размере 10%. Для некоторых государств он определил индивидуальные тарифы. Вместе с тем американская администрация применила с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили.

3 апреля Оттава ввела встречные пошлины в размере 25% на все импортируемые из США автомобили.