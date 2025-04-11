Трамп призвал Россию действовать для завершения конфликта на Украине

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Президент США Дональд Трамп призвал Россию начать действовать для скорейшего урегулирования конфликта на Украине. Соответствующее заявление американский лидер сделал накануне запланированной встречи своего спецпосланника Стивена Уиткоффа и президента РФ Владимира Путина в Санкт-Петербурге.

"Россия должна начать действовать. Слишком много людей погибают - тысячи каждую неделю - в ужасной и не имеющей смысла войне, которая никогда не должна была случиться", - указал он в Truth Соц. сети.

Трамп также вновь выступил с утверждением, что не допустил бы начала военных действий, если бы занимал высший государственный пост.

Ранее стало известно, что Путин завершил встречу с Уиткоффом. Она продлилась более четырех часов и завершилась около 22:00 мск, сообщает ТАСС.