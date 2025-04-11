NYT: украинская делегация прибыла в Вашингтон для переговоров

© Anna Moneymaker/ Getty Images/ТАСС

Украинская делегация прибыла в Вашингтон для переговоров по соглашению о полезных ископаемых. Об этом информировала газета The New York Times.

Сообщается, что украинскую делегацию возглавляет замминистра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка. Переговоры, предположительно, продлятся два дня.

Подписание соглашения о полезных ископаемых было сорвано 28 февраля после общения на повышенных тонах между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. 27 марта в Киеве заявили, что получили от Вашингтона новую версию документа, которая оказалась намного жестче предыдущей. Новый проект обязывает Киев возместить помощь объемом более $120 млрд. США получат контроль над создаваемым для восстановления Украины инвестиционным фондом, куда пойдут отчисления от доходов Киева за счет лицензионных платежей и ренты от добычи полезных ископаемых.

После этого украинские власти уже не раз отмечали, что пока работают над своей позицией по соглашению. Трамп, со своей стороны, пригрозил "большими проблемами", если Зеленский попытается "отойти от сделки".