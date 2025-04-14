Правительство утвердило Стратегию действий в интересах граждан старшего поколения

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Кабмин утвердил Стратегию действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания со своими замами.

"У пожилых людей должны быть достойные условия для активного и здорового долголетия. Ориентиром такой работы станет стратегия действий в интересах граждан старшего поколения, которую утвердило правительство", - сказал он. Документ рассчитан до 2030 года и подразумевает реализацию целого комплекса направлений для улучшения качества жизни россиян, отметил премьер-министр.

В их числе он выделил повышение пенсионного обеспечения. Еще одна задача состоит в совершенствовании системы предоставления медицинской помощи пожилым людям, в том числе и в сельской местности. Мишустин подчеркнул важность того, чтобы медпомощь оказывалась на дому, а врачи находились в постоянном контакте с пациентом. "Регулярное прохождение диспансеризации, бережное и ответственное отношение к своему здоровью вообще должно быть нормой", - указал он.

Кроме того, по словам премьера, продолжается и внедрение системы долговременного ухода по всей стране. На сегодняшний день поддержкой пользуются порядка 170 тыс. человек, а через шесть лет предполагается, что такая возможность будет у полумиллиона, добавил он.

"Вместе с тем важно создавать условия для самореализации граждан старшего поколения, для интересного проведения досуга, занятий спортом, творчеством, получения новых навыков. В целом надо поддержать людей, чтобы они могли передавать свои знания и опыт, были востребованными", - заключил Мишустин.