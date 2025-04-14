ВС РФ установили огневой контроль над всеми дорогами, идущими к Горнальскому монастырю

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Подразделения 30-го мотострелкового полка установили огневой контроль над всеми дорогами, ведущими к Горнальскому Свято-Николаевскому мужскому монастырю в Курской области. Об этом заявил журналистам начальник артиллерии полка с позывным Мажор, передает ТАСС.

"Артиллерия во взаимодействии с беспилотной летательной авиацией 30-го мотосрелкового полка взяла под контроль все дороги, подходящие к этому монастырю", - сказал он, отвечая на вопрос об обстановке в районе Горнальского монастыря.

Мажор отметил, что в настоящее время штурмовые группы полка занимаются освобождением монастыря.

Массированная атака со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область началась 6 августа прошлого года. Согласно данным Генштаба ВС РФ на 12 марта, освобождено свыше 86% занятой ВСУ площади. На некоторых участках границы ВС РФ вышли в Сумскую область. По информации Минобороны России, за все время боевых действий на курском направлении потери противника превысили 74 тыс. военнослужащих.