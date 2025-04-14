В Госдуме предложили сократить женщинам рабочий день на час

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Для женщин нужно сократить рабочий день хотя бы на один час чтобы у них было больше времени на семью. Об этом заявил депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия") в беседе с ТАСС.

По его словам, сегодня каждый ребенок посещает не менее одного кружка дополнительного образования или спортивную секцию, а некоторые дети несколько.

"Очень сложно успеть, выходя с работы в 18:00, сопроводить детей до кружка, которые, как правило, и начинаются в это же время, а некоторые и раньше. В итоге дети получают еще и уставшую маму, а это не лучший пример для подрастающего поколения. Девочки делают выводы, что так они точно не хотят и уже говорят о том, что детей у них не будет", - указал Антропенко.

Он отметил, что заботы о доме и детях порой вынуждают женщин уходить с работы и это устраивает далеко не всех. Даже если у женщины нет семьи и детей, ей также необходим лишний свободный час в сутки, чтобы, на пример, собраться на работу, добавил депутат.

"Женщине требуется намного больше времени, чем мужчине. Ведь речь идет о самой прекрасной половине человечества! Стоит вопрос повышения демографии, а когда у молодой девушки будет время на выстраивание личной жизни, если она целый день проводит на работе? Считаю актуальным сократить нашему прекрасному полу рабочий день хотя бы на час с сохранением зарплаты", - подытожил парламентарий.