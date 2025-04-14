Мерц обозначил условия для передачи ракет Taurus Киеву

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Лидер германских консерваторов Фридрих Мерц, который в мае, предположительно, возглавит новое правительство ФРГ, не исключил поставку крылатых ракет Taurus Киеву при условии согласования передачи данного оружия с партнерами в Европейском союзе.

"Да, я говорил это именно так, как это подразумевается - мы не будем сами вступать в эту войну, но мы снабдим украинскую армию таким оружием", - сказал он в интервью телеканалу ARD, отвечая на вопрос, придерживается ли он все еще позиции о необходимости поставки ракет Taurus Киеву.

Мерц отметил, что он пойдет на такой шаг только по согласованию с европейскими партнерами. "Европейцы уже поставляют крылатые ракеты. Британцы делают это, французы, также и американцы. Когда это будет согласовано, Берлин должен будет участвовать в этом", - указал он.

По словам политика, украинские военные находятся в оборонительном режиме, но, на его взгляд, должны иметь возможность наносить удары по путям снабжения российских сил. В частности, в этом контексте Мерц упомянул Керченский мост.

Украина давно просит у Германии ракеты Taurus. Они считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже переданы Киеву, однако дальность германо-шведских ракет больше. Как заявил в ноябре 2024 года президент РФ Владимир Путин на саммите Организации Договора о коллективной безопасности, Москва не раз обращала внимание, что применение на российской территории дальнобойного оружия Запада будет означать прямое вовлечение НАТО в конфликт.