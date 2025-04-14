Мишустин отметил, что с 2026 года индексировать пенсии будут дважды в год

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания со своими замами заявил о переходе с 2026 года на двухэтапную схему индексации страховых пенсий.

"Со следующего года мы перейдем на двухэтапную индексацию страховых пенсий. Они будут увеличиваться с февраля по уровню инфляции за прошлый год, с апреля - по уровню роста доходов социального фонда", - указал Мишустин.