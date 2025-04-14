Российский рынок акций в начале основной торговой сессии растет

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Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 14 апреля отметился ростом ключевых индексов. Курс юаня укрепляется к рублю, свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС демонстрировали рост на 0,71% - до 2 849,96 и 1 068,76 пункта соответственно. Курс юаня к рублю рос на 3,55 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,286 руб.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и торговался на уровне 2 838,83 пункта (+0,31%), индекс РТС составлял 1 064,59 пункта (+0,32%). Вместе с тем курс юаня ускорил рост до 11,305 руб. (+5,45 коп.).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года приостановила торги долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.