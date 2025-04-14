Аксаков не поддержал инициативу о запрете коллекторской деятельности в России

© Софья Сандурская/ ТАСС

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков не поддерживает проект закона, который предполагает полный запрет коллекторской деятельности.

Раннее группа депутатов Госдумы от фракции ЛДПР повторно представила на рассмотрение нижней палаты инициативу, запрещающую коллекторскую деятельность на территории России. Соответствующий документ был опубликован электронной базе Госдумы.

"Не будет официальных коллекторов по закону, будут неофициальные. И они будут действовать не так, как действуют официальные, и контролировать, сколько они взяли - ту сумму, которую надо было уплатить или в несколько раз больше, - тоже будет вопрос. Ну и последствия для здоровья людей и так далее тоже понятны могут быть", - сказал Аксаков в беседе с ТАСС.

По его словам, вопросы по коллекторской деятельности необходимо отрегулировать законодательно. Однако запрещать востребованную на рынке деятельность неправильно, лучше это отрегулировать таким образом, чтобы обезопасить людей от ненужных последствий, полагает депутат.

Законопроект о запрете коллекторской деятельности уже вносился в Госдуму несколько раз. В последнем отрицательном правительственном отзыве было сказано, что проект негативно отразится на деятельности финансовых организаций и повлечет за собой рост процентных ставок по кредитам и комиссий по иным банковским услугам.