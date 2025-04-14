Народная артистка РСФСР Нина Григорьева умерла в возрасте 86 лет

© Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики/ТАСС

Актриса Чувашского государственного академического драматического театра, народная артистка РСФСР Нина Григорьева скончалась на 87-м году жизни. Соответствующее сообщение разместил глава региона Олег Николаев в своем Telegram-канале.

"Ушла из жизни народная артистка РСФСР, легенда Чувашского академического драматического театра Нина Ильинична Григорьева", - написал он, выразив соболезнования родным и близким актрисы.

Николаев отметил, что работе в театре он отдала 62 года, воплотив на сцене образы, "которые навсегда останутся в истории чувашского искусства и в сердцах зрителей". Григорьева исполнила более 100 ролей, при этом наиболее запомнились такие спектакли, как "Нарспи", "Бесприданница", "Айдар", "Варвары", "Власть тьмы". "Уход Нины Ильиничны - невосполнимая утрата для всего нашего театрального сообщества", - подчеркнул руководитель региона.

В ходе совещания в правительстве было объявлено, что отпевание состоится во вторник, 15 апреля, в Покровско-Татианинском соборе в Чебоксарах.

По информации на сайте театра, Нина Григорьева родилась 7 декабря 1938 года в деревне Чиричкасы Цивильского района Чувашии. В 1961 году окончила Государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского (ГИТИС) в Москве. В 1986-1996 гг. возглавляла Союз театральных деятелей Чувашской Республики. Была лауреатом Государственной премии республики имени К. В. Иванова, премии комсомола Чувашии имени Михаила Сеспеля, удостоена ордена "За заслуги перед Чувашской Республикой".