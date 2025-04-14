На береговой линии в крымском округе Керчи выявили новые выбросы мазута

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На береговой линии в городском округе Керчи в Крыму после инцидентов с танкерами обнаружили два новых выброса. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале главы города Олега Каторгина.

"В ходе проведения мониторинга в Керчи выявлено два факта загрязнения береговой линии общей протяженностью 1 600 м на городском пляже и в Героевском. Загрязнения незначительные, выброс мелкой фракции мазута", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для ликвидации выброса сформирована группировка сил и средств в количестве 85 человек и 10 единиц техники.

Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение 15 декабря. Один из моряков погиб. Согласно данным экстренных служб, танкеры перевозили порядка 9,2 тыс. тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов, ведется ликвидация последствий ЧП.

По информации Минтранса РФ, в Черное море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов. Протяженность побережья, которое контролируется на предмет новых выбросов, составляет 265 км. Там собрано примерно 148 тыс. тонн загрязненного грунта. В Крыму и Севастополе на контроле находится около 750 км берега.