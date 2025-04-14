Bloomberg: евро превращается в альтернативу доллару США

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Курс евро укрепляется в свете возросшего недоверия рынков к американским активам из-за примененных США пошлин в отношении иностранных товаров, пишет агентство Bloomberg.

Как отмечается, на фоне введения американских пошлин темпы роста курса евро стали рекордными за 15 лет. После победы Дональда Трампа на выборах президента США в ноябре 2024 года доллар два месяца подряд укреплялся по отношению к евро и к середине января почти достиг паритета. Сегодня же один евро соответствует $1,13, что означает падение курса почти на 10% с январского пика.

Во время торгов в минувшую пятницу 75% опционных сделок по евро заключались с ожиданием дальнейшего укрепления европейской валюты. Хедж-фонды ожидают, что вскоре курс может достичь $1,2 за евро. "Евро становится главным бенефициаром слабости доллара по мере того, как инвесторы переоценивают его роль в мировой финансовой системе", - указывается в материале.

Помимо пошлин США, которые могут привести к тому, что европейские компании будут получать меньше выручки в долларах и в этой связи снижать инвестиции в американские активы, в укреплении евро играет роль изменение политического курса в ФРГ. Новое германское правительство, которое, предположительно, начнет работу в мае, планирует существенно нарастить госрасходы, что может смягчить негативный эффект пошлин на экономическую активность в ЕС.

Таким образом, "европейская валюта переняла часть традиционной роли доллара в качестве тихой гавани на фоне растущих сомнений относительно американской экономики и, как следствие, доллара", следует из публикации. Такая роль евро непривычна для кризисных ситуаций, поскольку раньше эта валюта воспринималась как рискованный актив, обращает внимание агентство.