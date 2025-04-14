Суточные потери ВСУ в Курской области составили до 235 военных

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Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области за минувшие сутки составили до 235 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"За прошедшие сутки потери ВСУ составили до 235 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер, 3 боевые бронемашины, 14 автомобилей, 4 орудия полевой артиллерии, 4 миномета и боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", - указали в российском оборонном ведомстве.

Всего с начала боевых действий на курском направлении противник потерял свыше 74 245 военнослужащих, 406 танков, 333 боевые машины пехоты, 303 бронетранспортера, 2 268 боевых бронемашин, 2 704 автомобиля, 610 артиллерийских орудий, 55 пусковых установок реактивных систем залпового огня, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 10 РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, уточнили в МО РФ.