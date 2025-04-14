Москва ожидала продление администрацией Трампа санкций

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Продление президентом США Дональдом Трампом санкций против России, примененных его предшественником Джо Байденом, является автоматическим действием, иного решения не ожидалось. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.

"Вряд ли стоило бы ожидать другого решения, тем более это достаточно автоматические действия", - сказал он отвечая на вопрос ТАСС.

Речь идет об указе 14024 от 15 апреля 2021 года, который администрация Джо Байдена не раз дополняла и продлевала. Первоначально американское правительство ввело санкции в отношении российских частных и юридических лиц, которые, по утверждению Вашингтона, могли быть причастны к кибератакам, вмешательствам в выборы в США и других странах, нанесению вреда гражданам США, а также операциям по обходу санкций.