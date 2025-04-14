Медведев назвал Мерца нацистом

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал вероятного следующего канцлера Германии Фридриха Мерца нацистом за идею удара по Крымскому мосту, напомнив о гитлеровском прошлом его отца.

"Кандидата в канцлеры Мерца преследуют воспоминания о его отце, служившем в гитлеровском вермахте. Теперь Мерц предлагает ударить по Крымскому мосту. Подумай дважды, нацист!" - указал он в соцсети X.

Некоторое время назад лидер немецких консерваторов Мерц, который в мае, предположительно, возглавит новое правительство ФРГ, не исключил передачу крылатых ракет Taurus Киеву при условии согласования передачи этого оружия с партнерами в ЕС. Он обратил внимание, что украинские военные находятся в оборонительном режиме, но, на его взгляд, должны иметь возможность наносить удары по путям снабжения российских сил. В этом контексте он упомянул и Крымский мост.

Украина давно просит у Германии ракеты Taurus. Они считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже переданы Киеву, однако дальность германо-шведских ракет больше. Как заявил в ноябре 2024 года президент РФ Владимир Путин, Москва не раз обращала внимание, что применение на российской территории дальнобойного оружия Запада будет означать прямое вовлечение НАТО в конфликт.