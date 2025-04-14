ВС РФ нанесли удар по месту проведения совещания командного состава ВСУ в Сумах

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Вооруженные силы РФ в Сумах накануне нанесли удар двумя ракетами "Искандер-М" по месту проведения совещания командного состава ВСУ, ликвидированы более 60 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"В воскресенье Вооруженными силами РФ в городе Сумы в условиях активного противодействия ВСУ средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны иностранного производства нанесен удар двумя оперативно-тактическими ракетами "Искандер-М" по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы "Северск". Уничтожено более 60 военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении.