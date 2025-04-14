В Эквадоре объявили Даниэля Нобоа победителем на выборах президента

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Национальный избирательный совет (НИС) Эквадора объявил действующего президента Даниэля Нобоа победителем второго тура выборов главы государства.

"По итогам обработки 90% протоколов наметилась необратимая тенденция в результатах второго тура президентских выборов. НИС считает победителями в президенты и вице-президенты кандидатов от партии "Национальное демократическое действие" Даниэля Нобоа и Марию Хосе Пинто", - заявила глава избиркома Диана Атамаинт в хроде пресс-конференции.

По ее словам, что результаты подсчета голосов представляют собой "точное отражение воли народа". Ранее соперница Нобоа на выборах Луиса Гонсалес отказалась признавать свое поражение и настаивает на проведении пересчета голосов.

По данным НИС после обработки 92,64% протоколов, за Нобоа проголосовали 55,88% избирателей, за Гонсалес - 44,12%. Разница между кандидатами превышает 1,1 млн голосов.

Нобоа является сыном одного из богатейших предпринимателей Эквадора, он был избран на досрочных выборах президента в октябре 2023 года.

Гонсалес, занимавшая различные посты в правительстве президента (2007-2017) Рафаэля Корреа, обвиняла Нобоа в невыполнении предвыборных обещаний и авторитарном стиле управления страной.

Ожидается, что инаугурация избранного президента состоится 24 мая.