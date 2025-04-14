Курс доллара на межбанковском рынке впервые с 19 марта опустился до 82 рублей

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Курс доллара на российском межбанковском рынке в понедельник опустился до 82 руб. впервые с 19 марта текущего года. Об этом свидетельствуют данные площадки "Финам".

По состоянию на 11:01 мск, курс доллара снизился на 0,57% и находился на отметке 82,75 руб. К 11:20 мск курс американской валюты ускорил снижение и торговался на уровне 82 руб. (-1,47%).

Вместе с тем курс евро на российском межбанковском рынке демонстрировал рост на 0,24% и составлял 94,62 руб., свидетельствуют данные площадки.