Синоптик сообщил, что снег в Москве полностью растаял

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В Москве 14 апреля полностью исчез снежный покров. Соответствующее сообщение разместил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в Telegram-канале.

"На 09:00 мск 14 апреля временный снежный покров в Москве, образовавшийся 6 апреля, обнулился", - указал он.

Тишковец отметил, что остатки снега наблюдаются в Подмосковье. Так, в Волоколамске снежный покров составляет 7 см, в Павловском Посаде - 4 см, в Черустях и Дмитрове - 2 см, в Михайловском и Подмосковной - 1 см, добавил он.

Вместе с тем синоптик уточнил, что снега не прогнозируется, метеостанции не фиксируют снег.