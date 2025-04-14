Трамп пригрозил CBS аннулировать лицензию за сюжеты об Украине и Гренландии

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Президент США Дональд Трамп пригрозил отозвать лицензию на вещание у телекомпании CBS и программы 60 Minutes за сюжеты о конфликте на Украине и репортаж из Гренландии, которые, по утверждению американского лидера, содержат клеветническую информацию о нем.

"Для меня большая честь подать в суд на 60 Minutes, CBS Fake News и медиахолдинг Paramount за их до неузнаваемости ложные репортажи", - указал он в Truth Соц. сети.

"Они не новостное шоу, а бесчестные политтехнологи, маскирующиеся под новости, и должны понести ответственность за то, что они делали и продолжают делать. Они должны лишиться лицензии!" - подчеркнул Трамп. Он выразил надежду на то, что Федеральная комиссия по связи США наложит на телеканал максимальные штрафы и заставит понести "весьма серьезные наказания".

В минувшее воскресенье в эфир 60 Minutes вышли два сюжета - интервью с Владимиром Зеленским, который подверг критике подход администрации Трампа к конфликту на Украине, а также репортаж из Гренландии, в котором население острова выступило против присоединения к Соединенным Штатам.

"Почти каждую неделю программа 60 Minutes упоминает имя Трампа в уничижительном и порочащем ключе, но передача на прошедших выходных превосходит все. Они показали не один, а два главных сюжета о Трампе, один из них связан с конфликтом на Украине, которого, как я говорил, никогда бы не произошло, если бы я был президентом, а второй сюжет связан с Гренландией и формирует ложное, сфабрикованное представление о нашей стране под мои руководством", - указал республиканец.