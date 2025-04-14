Дальневосточную ипотеку распространят на работников детсадов, школ и вузов

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Кабмин РФ поддержал инициативу вице-спикера Госдумы Ирины Яровой и внесет изменения в условия программы "Дальневосточная и арктическая ипотека", распространив ее на работников детских садов и образовательных организаций. Об этом говорится в ответе вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко на обращение Яровой, информировала пресс-служба вице-спикера Госдумы.

"Правительством РФ принято решение о целесообразности проработки внесения изменений в условия программы "Дальневосточная и арктическая ипотека", расширяющее ее категорию участников", - следует из официального письма.

Яровая отметила, что проблема невозможности получения дальневосточной ипотеки заведующими детскими садами была поднята во время встречи вице-спикера Госдумы с педагогами Камчатского края, после чего вице-спикер направила соответствующее обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

"В настоящее время прорабатывается вопрос о распространении программы "Дальневосточная и арктическая ипотека" на заведующих детскими садами и других работников детских садов, школ или вузов, проработавших больше пяти лет", - указала Яровая.