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Украинские политики назвали своих генералов виновниками произошедшего в Сумах

Трамп не стал обвинять Россию

Украинские политики назвали своих генералов виновниками произошедшего в Сумах
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Марина Харькова, журналист, Донецк

Как очередную циничную провокацию украинского режима, который использует свое мирное население как прикрытие для военных сборищ и мероприятий, восприняли украинские же политики и часть общества произошедшее в городе Сумы. Напомним, там ВС РФ нанесли удар по конгресс-центру Сумского университета, где в тот момент проходило награждение боевиков 117 бригады теробороны по случаю семилетия с момента её образования.

Кроме боевиков, пострадали и местные жители. По заявлению местных властей, общее число погибших составляет 34, 117 получили ранения. На церемонию награждения пригласили и гражданских, а военные должны были прийти с детьми.

Первой о скоплении военных ВСУ, которых собрали на торжественное награждение на гражданском объекте, сообщила народный депутат Украины Марьяна Безуглая, обвинив украинское командование в гибели гражданского населения. По её данным, в Сумах был прилёт по скоплению военных ВСУ, которых собрали на торжественное награждение на гражданском объекте. Также она гневно обратилась к главкому ВСУ Александру Сырскому, указав, что это не первый случай гибели украинских солдат и командиров на собраниях и построениях, и подчеркнув, что «за предыдущие случаи никто не наказан».

«Обращение к Сырскому и отдельно к командующему ТРО: не собирайте военных на награждение, а тем более в гражданских городах, — снова россияне имели информацию о скоплении. И на полигонах до сих пор построения», — сообщила Безуглая. Показательно, что заявление Безуглой противоречит официальной версии украинских властей, традиционно и безапелляционно обвинивших во всём Россию. Депутат, известная своей критикой главкома ВСУ Александра Сырского, отметила, что за предыдущие аналогичные случаи никто наказан не был. «Например, после трагедии с награждением в 128-й бригаде до сих пор никому не вручено подозрение. Потому что комбриг Лысюк — кум генерала Зубанича», — добавила нардеп. Кроме этого, Безуглая сообщила, что после награждения военных был запланирован детский спектакль и назвала конкретные имена украинских вояк, виновников инцидента в Сумах. «Генерал Сырский (главком ВСУ), генерал Плахута (командующий силами теробороны), генерал Нестеренко (замкомандующего Сухопутными войсками), генерал Артюх (начальник Сумской ОВА)», — перечислила нардеп, призвав к смене военного руководства.

На кадрах из Сум видно, что возле здания, куда был прилёт, стояли украинские военные автомобили, пикапы с треугольником — такой тактический знак использовали ВСУ, участвующие в боях в Курской области. Очевидцы рассказали, что в Конгресс-центре Сумского государственного университета было собрано много солдат ВСУ,  командного состава и волонтеров. Поэтому украинские телеграм-каналы сделали вывод, что награждение военных снова было решено провести в гражданском объекте и в центре, где обычно гуляют мирные жители. Гражданское население при этом не предупредили об опасности, из-за чего пострадали проезжие в троллейбусе и гражданских авто.

В том, что местные власти специально подставили обычных украинцев под удар, заманив их на военное мероприятие, убеждён и мэр-националист города Конотоп Артём Семинихин, известный как член националистической партии «Свобода» (запрещена в РФ), ярый поклонник Бандеры и русофоб. Однако в этой истории этот одиозный персонаж обвинил во всём украинскую власть, призвал главу Сумской администрации Владимира Артюха и главу областного СБУ Олега Красношапку немедленно уйти в отставку и пригрозил, что если Артюх не встанет на колени с извинениями и покаянием перед сумчанами, то раскроет «всю правду» о произошедшей трагедии. Однако мэру заткнули рот и «всю правду» он не огласил. Тем не менее, мэр Конотопа, посетивший место обстрела, назвал главу Сумской области Владимира Артюха «мразью и чучелом» и успел рассказать, что люди «прозреют», когда узнают, что произошло и как «генерал Артюх первым драпал с места удара, сбивая детей». По словам мэра, местные жители пребывали в «ужасе и панике». Вина главы Сумской военной областной администрации Владимира Артюха, в организации церемонии очевидна, поскольку подобные мероприятия не проходят без согласования с местными властями. «Насколько мне известно, его уже предупреждали, что этого делать нельзя», — утверждает мэр Конотопа и требует от украинских правоохранителей «срочно спрятать» Артюха «желательно за решеткой».

О том, что на Украине открыто уголовное производство в связи с организацией награждения военных в городе Сумы, тоже сообщил мэр Конотопа. По его словам, производство открыто, чтобы выяснить, «кто додумался проводить мероприятия с собранием военных в центре города». Семинихин утверждает, что ответственность будут нести «отдельные военные руководители». Он ожидает, что «справедливость состоится», а правоохранительные органы смогут  оперативно установить обстоятельства случившегося.

К волне возмущения присоединился и экс-нардеп и праворадикал Игорь Мосийчук (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он тоже подтвердил, что целью российского удара по Сумам была церемония награждения боевиков 117 бригады ТРО, куда пригласили гражданских, в том числе, и детей.

«Надеюсь, что в Сумах задержат главу ОВА Артюха и нардепа Ананченко (нардеп из Сум от правящей партии „Слуга народа‟), которые так хотели попиариться на праздничном награждении 117 бригады ТРО по случаю 7 годовщины. Артюх, Ананченко пиарили награждение военных в Сумах и собрали туда, кроме военных, ещё и гражданских, в частности детей! Мрази и подонки!», — отметил праворадикал.

Судя по резким заявлениям всех этих господ, достаточно близких к власти,  они прекрасно понимают, что произошло на самом деле и находятся в шоке от цинизма и попытки скрыть настоящие обстоятельства событий в Сумах. Украинское командование всегда использовало население как разменную монету, скрываясь в гражданской инфраструктуре и тем самым используя местных жителей как живой щит. Этот факт и обрушил терпение даже тех украинских политиков, кто некогда безоговорочно поддерживал как Зеленского, так и украинский генералитет.

Было совершенно ясно, что большая группа украинских вояк, профессионально подготовленных и мотивированных, принимающих активное участие в боевых действиях, являются военной целью. Их вполне могли собрать где-то за городом, вдали от домов. Но вместо этого решили торжественно навесить медальки в самом центре города, да еще при скоплении родственников, зевак и случайно оказавшихся рядом людей, что и привело к печальному итогу.

Член комитета российской Госдумы по обороне Андрей Колесник назвал провокацией организацию награждения военных ВСУ в прифронтовой зоне в Сумах. «Наши войска под носом, а они парад устраивают. Это в чистом виде провокация. И они могли специально громко устроить это награждение военных, обрекая их на верную смерть, чтобы как-то оправдать свои преступления в Курской области». Он отметил, что в Курской области после отступления ВСУ находят свидетельства зверских пыток, преступлений против детей и мирного населения. Между тем, в Сумах награждались украинские вояки, причастные к этому, из Сум велось планирование нападений, там же всегда дислоцировались самые опытные подразделения, совершавшие рейды в российское приграничье.

Президент США в отличие от своих европейских коллег не стал обвинять Россию. Трамп назвал удар по Сумам "ошибкой", но добавил, что «эта война - война  Байдена».  "Я думаю, это было ужасно, и мне сказали, что они допустили ошибку", - заявил президент США, отвечая на вопросы журналистов.
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