Американист Богуславская о переговорах РФ и США

Что касается дедлайнов по времени перемирия, мы уже видели, что администрация Трампа достаточно гибко относится к собственным заявлениям. Было уже сказано о завершении войны за 24 часа, и за несколько дней, и за сто дней. Так что перемирие к Пасхе, возможно, станет не таким принципиальным вопросом. Всем очевидно, что проблема достижения договоренностей - очень сложная. Переговоры заходят в тупик и на украинском, и на российском треке. Пока, США ведут себя по отношению к России последовательно. Например, против РФ не были введены новые тарифы. Это означает, что переговоры ведутся, и надежда на успех все еще есть.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/d509d01aac44544450a8a59e4a939fa5/