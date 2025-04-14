Китай готов вместе с Евросоюзом координировать действия в ответ на пошлины США

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Власти Китая готовы координировать действия с Евросоюзом и вместе отстаивать правила справедливой международной торговли в качестве реакции на тарифное давление со стороны президента США Дональда Трампа. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в ходе регулярного брифинга.

"Как ответственная крупная держава Китай принимал и будет принимать решительные меры для защиты своих законных интересов", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста касательно координации позиций между КНР и ЕС в ответ на протекционизм США.

По словам дипломата, Пекин готов взаимодействовать с международным сообществом, в том числе с ЕС, чтобы "совместно защищать правила международной торговли, справедливость и честность".

Он отметил, что Пекин стремится к усилению открытости, взаимной выгоде и беспроигрышному сотрудничеству для всех участников международной торговли. Меры американской администрации по обложению импортных товаров высокими тарифами - это "политика запугивания, наносящая существенный ущерб всем странам", указал Линь Цзянь.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о применении дополнительных пошлин на товары из 185 стран и регионов. В отношении КНР ставка составила 125%. С 12 апреля Пекин ввел против американской продукции ответные меры. Ранее Белый дом скорректировал свое решение, отказавшись от тарифов на китайские смартфоны, компьютеры, оборудование для производства полупроводников и интегральных схем.