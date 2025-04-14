Россия и Киргизия обсудили вопросы миграции на фоне задержаний в Москве

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Посол России в Киргизии и замглавы МИД республики Алмаз Имангазиев отметили важность продолжения активного взаимодействия по миграционным вопросам. Об этом заявили в российском посольстве ввиду задержания жителей республики в банном комплексе в Москве.

"В понедельник, 14 апреля, посол России Сергей Вакунов провел встречу с заместителем министра иностранных дел Кыргызстана Алмазом Имангазиевым. Главной темой обсуждения стало правовое положение граждан Киргизии в России. Отмечена необходимость продолжения активного взаимодействия по миграционным вопросам, в том числе по партнерским каналам", - следует из сообщения.

Ранее в Минтруда Киргизии сообщили о том, что в Москве задержаны 24 гражданина республики, 20 из них отпустили, еще 4 будут выдворены из РФ. Причины выдворения в ведомстве не назвали. После этого посла РФ пригласили в МИД КР, где российской стороне вручили официальную ноту с просьбой предоставить сведения об основаниях проведенной правоохранителями операции.