Президент РФ призвал своевременно реагировать на лесные пожары

© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Масштаб природных бедствий в отдельных субъектах РФ сегодня носит беспрецедентный характер. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросу о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в ряде регионов страны.

"В первую очередь, речь пойдет о природных пожарах в Якутии, а также о подтоплении населенных пунктов в Крыму и Краснодарском крае. Мы видим, что масштаб, характер природных бедствий в некоторых районах носит совершенно беспрецедентный характер. К примеру, на юге порой за несколько часов выпадает месячная норма осадков. В Сибири, на Дальнем Востоке так сложились природные, климатические, атмосферные условия, что лесные пожары стремительно распространялись в условиях засухи и порывов ветра", - указал глава государства.

Он отметил, что все это свидетельствует о том, насколько важно "глубоко, системно, на перспективу заниматься климатической, экологической повесткой".

Президент поставил задачу свести до минимума ущерб для животного мира при борьбе с лесными пожарами. "Необходимо максимально постараться сохранить и лесные богатства. Безусловно, при проведении противопожарных мероприятий организовать работу так, чтобы минимизировать урон для животного мира тайги и лесов", - подчеркнул он.

Вместе с тем он призвал незамедлительно приступить ко всесторонней оценке причиненного ущерба.