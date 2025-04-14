ТАСС: посол Сирии Джаафари запросил убежище в России

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Посол Сирии в Москве Башар Джаафари запросил убежище в Российской Федерации. Об этом со ссылкой на источники сообщает ТАСС.

"Посол Сирии запросил убежище в РФ", - говорится в сообщении.

Некоторое время назад стало известно, что Джаафари был уведомлен об отзыве в Дамаск и смене главы сирийского диппредставительства в России.