Песков: Россия готова к нормализации отношений с Грузией

© Сергей Бобылев/ ТАСС

Россия готова к нормализации отношений с Грузией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин в интервью "Известиям" заявил о готовности Москвы восстанавливать дипломатические отношения с Тбилиси. В связи с этим журналисты при общении с представителем Кремля поинтересовались, ставил ли глава государства Владимир Путин перед российскими дипломатами какие-либо конкретные задачи или сроки по этому направлению.

"Четких сроков по налаживанию отношений с Грузией нет, но то, что Россия действительно готова к шагам нормализации отношений, это, действительно, так. Мы заинтересованы в выстраивании добрых отношений со всеми странами, которые к этому готовы и стремятся", - указал Песков.