Yle: новым мэром Хельсинки избран политик российского происхождения

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Мэром Хельсинки избран политик российского происхождения Даниэль Сазонов. Об этом информировала телерадиокомпания Yle, ссылаясь на результаты состоявшихся в Финляндии региональных и муниципальных выборов.

Как отмечается, правящая Национальная коалиционная партия (НКП), которую представляет Сазонов, победила на муниципальных выборах в столичном регионе, заручившись поддержкой 24% избирателей.

В целом по стране наибольшую поддержку получила социал-демократическая партия с 22,5% голосов, второе место у НКП с 20,4% голосов, третье - у партии "Финляндский центр" с 19,4%. Правая партия "Истинные финны" получила лишь шестое место с 7,8% голосов - ее результат по сравнению с выборами 2022 года ухудшился на 3,3 процентных пункта.

Сазонов родился в 1993 в Хельсинки. Его родители переехали в Финляндию из Санкт-Петербурга в начале 90-х. В 2017 году политик был избран в городской совет Хельсинки, а с 2021 года занимает пост заместителя мэра финской столицы по социальным вопросам и здравоохранению.