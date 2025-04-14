H&N: компания Danone не сможет вернуться на российский рынок

© Александр Демьянчук/ ТАСС

Французская компания Danone не сможет вернуться в Россию, поскольку утратила контроль над своим бизнесом в стране. Об этом заявил председатель совета директоров Health & Nutrition (H&N, бывший "Данон Россия") Руслан Алисултанов.

Некоторое время назад президент Американской торговой палаты в России (Amcham) Роберт Эйджи сообщил журналу "Эксперт", что треть компаний из США лишились права на обратный выкуп активов, которые они продали в РФ в результате ухода с рынка после 2022 года.

"Эксперты отмечают, что примерно такая же статистика по всем зарубежным компаниям, которые ушли с российского рынка. Например, Danone полностью утратила контроль над своим бывшим бизнесом в стране и не сможет вернуться. Вместе с тем новая компания, Health & Nutrition, созданная на базе бывших активов Danone, успешно адаптировалась к работе", - сказал Алисултанов в беседе с ТАСС.

По его словам, выручка Health & Nutrition по итогам прошлого года увеличилась на 21,6% по сравнению с 2023 годом, а объемы производства выросли на 20,6%. Кроме того, темпы роста компании в 2024 году существенно опередили рост всего рынка молочных продуктов. Доля H&N на рынке в стоимостном выражении составила 13,2%.

Объем инвестиций компании по итогам прошлого года составил более 7 млрд рублей, отметил собеседник агентства.