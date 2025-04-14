Путин: утилизация танкера "Волгонефть-212" не должна повлечь новых трудностей

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Откачка мазута из остающегося на дне Черного моря танкера "Волгонефть-212" и его последующая утилизация не должны повлечь за собой новых проблем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами кабмина.

"У нас один танкер демонтирован полностью, второй остается на глубине 20 метров, и предполагается его сверху накрыть саркофагом. Но исхожу из того, что все эти работы со вторым танкером будут произведены таким образом, чтобы потом не создавать дополнительных сложностей по откачке нефтепродуктов и по утилизации того, что останется на дне", - отметил глава государства, обращаясь к вице-премьеру Виталию Савельеву.

"И сам саркофаг, и все, что делается вокруг этого танкера, должны быть частью будущей работы по откачке нефтепродуктов и полной утилизации самого корпуса танкера", - указал он.

Протяженность побережья, которое контролируется на предмет новых выбросов, составляет 265 км. Там собрано порядка 148 тыс. тонн загрязненного грунта. В Крыму и Севастополе на контроле находится около 750 км берега.

В прибрежной зоне Анапы и Темрюкского района водолазными группами МЧС со дна собрано около 100 тонн мазута. Вместе с тем с помощью трех эжекторных установок поднято со дна свыше 6 тонн мазута.