Фильм "Батя-2. Дед" возглавил кинопрокат в России и СНГ

Российская комедия "Батя-2. Дед" возглавил кинопрокат в России и странах СНГ второй раз подряд, собрав 349 млн рублей в минувшие выходные. Соответствующие данные приводит портал kinobusiness.com за период с 10 по 13 апреля.

Фильм "Батя-2. Дед" режиссера Ильи Учителя стал сиквелом комедии "Батя" о суровых методах отцовского воспитания в 1990-е годы. Новый фильм охватил наше время, 90-е и 40-е годы. Роли сыграли Владимир Вдовиченков, Стас Старовойтов, Евгений Цыганов, Надежда Михалкова, Андрей Андреев, Степан Девонин и другие.

На второй позиции расположился фильм "Мастер", собрав 36,4 млн рублей за выходные. Согласно сюжету картины бывший агент секретных служб Левон Кейд, работающий на стройке, спасает похищенную дочь своего начальника. Роли исполнили Джейсон Стэйтем, Джейсон Флеминг, Мераб Нинидзе, Максимилиан Осински, Кокей Фалкоу, Майкл Пенья, Дэвид Харбор, Ноэми Гонсалес, Арианна Ривас, Айла Ги.

Третье место заняла комедия "Все, что касается тебя" российского режиссера Александра Войтинского, собрав 32,9 млн рублей за прошедшие выходные. По сюжету фильма, молодая девушка Маша намеревается разыскать своего отца. Она решает отправиться на концерт группы "Звери", на котором когда-то познакомились ее родители. В ролях: Маша Кошина, Олег Чугунов, Виктор Хориняк, Зоя Бербер, Рома Зверь и другие.

Фильм "Minecraft в кино", просмотр которого недоступен в кинотеатрах России и Белоруссии, оказался на второй строчке в странах СНГ, собрав за выходные 46,5 млн рублей.