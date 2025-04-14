В Иране исключили возможность изменения формата переговоров с США

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Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи исключил возможность изменения формата переговоров с США, встречи продолжатся только при посредниках.

"Прямые переговоры бесполезны и неэффективны в той ситуации, когда одна из сторон продолжает прибегать к угрозам, поэтому мы продолжим использовать выбранный ранее формат", - сказал он в ходе пресс-конференции.

В минувшую субботу в Омане прошли переговоры представителей Тегерана и Вашингтона по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Делегацию Ирана возглавлял министр иностранных дел Аббас Арагчи, США - спецпосланник президента Стивен Уиткофф.

По информации МИД исламской республики, встреча прошла конструктивно и в спокойной атмосфере, стороны условились продолжить консультации. Второй раунд намечен на 19 апреля.