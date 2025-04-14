В Гагаузии расценивают лишение права назначать прокурора как начало конца автономии

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Решение Конституционного суда Молдавии лишить Гагаузию полномочий назначать прокурора представляет собой посягательство на статус автономии. Об этом заявил ее замглавы Виктор Петров.

"Конституционный суд вынес решение, которое нельзя воспринимать иначе как прямой удар по основам автономного статуса Гагаузии. Под видом "конституционного анализа" фактически положено начало демонтажу всей системы власти, построенной поколениями и утвержденной в самые сложные времена. Это уже не первая тревожная веха. Сегодня - прокуратура, завтра - Народное собрание, потом - Исполком. Цель - стереть автономию с политической карты страны, оставив лишь декоративную вывеску", - указал он в своем Telegram-канале.

Петров отметил, что власти Молдавии демонстративно нарушают договоренности, на которых строилось сосуществование в рамках единого государства. "Политический режим пересек все границы допустимого. Начался системный демонтаж автономии Гагаузии", - добавил он.

КС Молдавии 14 апреля упразднил ряд положений в законах, которые обязывали генпрокурора республики координировать назначение прокурора Гагаузии с региональными властями. С запросом о проверке законности данных положений в КС обратился генпрокурор Молдавии Ион Мунтяну. Представители Гагаузии не были приглашены на это заседание.

На юге Молдавии проживают порядка 150 тыс. гагаузов, которые представляют тюркоязычную народность православного вероисповедания. В 1990 году они провозгласили свою республику, но Кишинев ее не признал и направил на усмирение гагаузов отряды добровольцев. Избежать кровопролития удалось после того, как занимавший тогда пост президента СССР Михаил Горбачев направил на юг Молдавии внутренние войска. В декабре 1994 года конфликт был решен путем создания автономии. Тогда парламентом Молдавии был принят закон об особом правовом статусе Гагаузии, где были отображены договоренности, в соответствии с которыми гагаузы отказались от построения независимого государства.