Минздрав сектора Газа сообщил о почти 51 тыс. погибших с октября 2023 года

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Число палестинцев, погибших в секторе Газа с октября 2023 года, приближается к отметке в 51 тыс. Соответствующие данные приводит Минздрав палестинского анклава в Telegram-канале.

"Число погибших в результате боевых действий в Газе с октября 2023 года увеличилось до 50 983, 116 274 человека получили ранения", - указали в министерстве. За минувшие сутки в медучреждения Газы поступили 39 погибших и 118 пострадавших.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на территорию еврейского государства, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Израиль в ответ инициировал военную операцию в анклаве с целью ликвидации военной и политической структуры ХАМАС и освобождения похищенных.

18 марта Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа, нанеся по анклаву массированные удары и прервав тем самым установленный в январе 2025 года режим прекращения огня. Канцелярия премьер-министра Израиля объяснила это отказом радикального палестинского движения ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками, подчеркнув, что цель операции в секторе - освобождение всех заложников.