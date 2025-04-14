Объем торговли КНР с РФ в январе-марте сократился на 6,6%

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Товарооборот Китая и России в январе - марте уменьшился на 6,6% в годовом исчислении и составил $53,21 млрд. Соответствующие данные приводит Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

Так, поставки товаров из Китая в Россию за I квартал по стоимости сократились на 6,3% и составили $22,72 млрд. Показатель импорта продукции из РФ в КНР снизился на 6,7%, до $30,49 млрд.

В итоге положительное сальдо России при взаимодействии с Китаем за три месяца оказалось примерно на том же уровне, что и в январе - марте прошлого года, составив $7,77 млрд. Только за март объем торговли двух стран достиг $18,44 млрд, увеличившись по сравнению с февралем примерно на 16%.

Основная часть поставляемых в КНР российских товаров по стоимости приходится на нефть, природный газ и уголь. В числе другой номенклатуры - медь, древесина, топливо и морепродукты. Китай экспортирует в Россию широкий перечень продукции - от автомобилей, тракторов, компьютеров и смартфонов, а также промышленного и специализированного оборудования, до детских игрушек, одежды и обуви.

Объем китайско-российской торговли по итогам 2023 года вырос на 26,3%, до $240,11 млрд. В 2024 году Китай и Россия обновили рекорд, доведя показатель до $244,81 млрд.