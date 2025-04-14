Лавров: в администрации США появились "разумные люди"

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В администрации США появились разумные люди, Россия обсуждает с ними вопросы работы диппредставительств двух стран. На это обратил внимание глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсантъ".

"Сегодня вот разумные люди в администрации США, которые там наконец-то появились после того, как байденовские ставленники ушли. Они с нами решают элементарные, казалось бы, вопросы жизнедеятельности дипломатической миссии в стране, с которой у тебя не разорваны дипотношения", - указал он.

"Выглядит вообще каким-то бредом, что этим приходится заниматься, но, тем не менее", - отметил глава российской дипломатии.

Москва и Вашингтон провели 10 апреля в Стамбуле экспертные консультации по вопросам обеспечения деятельности диппредставительств двух стран.